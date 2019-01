Am Donnerstagabend ist, gegen 19.25 Uhr, in der Aldinger Straße Kirchsteig ein Kunststoffzelt in Brand geraten. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Aldingen konnten das Feuer rasch löschen. Nach bisherigen Ermittlungen sei ein Heizlüfter ursächlich für den Brand gewesen, so die Polizei. Der entstandene Sachschaden sei gering.