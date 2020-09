Kunststifung öffnet ihre Pforten

Die Kunststiftung Erich Hauser eröffnet am Samstag, 26. September, um 18 Uhr in ihrer Werkstatthalle in Rottweil die Ausstellung des diesjährigen Werkstattpreisträgers Fabian Knecht. Um Anmeldung unter info@erichhauser.de wird gebeten. Am Sonntag, 27. September, ist dann wieder der Skulpturenpark für die Öffentlichkeit zugänglich.

Fabian Knecht wurde von einer Fachjury ausgewählt. Er hat die Werkstatthalle sowohl zur Präsentation einer Auswahl an „Isolationsarbeiten“ als auch zur Produktion eines sogenannten „White Cube“ genutzt. Dieser umschließt im Skulpturenpark ein Blumenwiesenstück sowie eine Skulptur von Erich Hauser aus dem Jahr 1973. Der Außenraum wird in einen Innenraum transformiert. Dadurch sieht der Betrachtende die Skulptur in einem neuen Kontext, stellt Fragen zur Präsentation und Repräsentation von Skulptur, so die Pressemitteilung der Stiftung. Im Dialog mit dem Naturstück entsteht ein metaphorisches Bild, in dem eine Balance zwischen Natur- und Kulturprodukt denkbar ist.

Am Sonntag, 27. September, öffnet dann die Kunststiftung Erich Hauser in Rottweil wieder von 11 bis 17 Uhr die Tore zum Skulpturenpark. Auf rund 40 000 qm ist das Lebenswerk des Bildhauers Erich Hauser zu besichtigen. Im Park am Neckar dokumentieren rund 80 Edelstahlskulpturen alle Schaffensphasen des dreimaligen documenta-Teilnehmers. Begleitete Rundgänge durch den Park finden um 11.30 Uhr und um 14 Uhr statt. Sie dauern zirka 45 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Im Skulpturenpark können sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen, das Zusammenspiel von Natur und Kunst genießen und sich am Anblick der frisch renovierten Pyramide erfreuen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Ausstellung des diesjährigen Werkstattpreisträgers Fabian Knecht im Park sowie in der Werkstatthalle zu besichtigen. In geschlossenen Räumen sollte ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Im Anschluss an den offenen Sonntag findet mit Arnhold Budick eine kostenlose Kirchenführung (ca. 45 Minuten) in St. Maria in Schramberg statt. Treffpunkt ist um 17 Uhr vor der Kirche, die sich am Ortseingang befindet. Da aufgrund der Coronakrise die offenen Sonntage im April und Mai abgesagt werden mussten, wurde die Saison verlängert. Es besteht nun am Sonntag, 25. Oktober, noch einmal die Möglichkeit von 11 bis 17 Uhr den Park zu besichtigen und an einer Führung teilzunehmen.