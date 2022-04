Kunsthistorikerin hält Vortrag im Museum Aldingen

Die Freiburger Kunsthistorikerin Dr. Antje Lechleiter hält am Freitag, 8. April, um 20 Uhr im Museum Aldingen einen Vortrag mit Lichtbildern zum Thema „Die Kunst liegt in der Natur“.

Die Natur mit ihrem immerwährenden Kreislauf von Werden und Vergehen verfügt über eine unerschöpfliche Vielfalt an Formen und Farben. In der bildenden Kunst kommen seit den 1960er Jahren und mit dem Aufkommen der Ökologiebewegung verstärkt Naturmaterialien zum Einsatz. Der Vortrag präsentiert verschiedene Positionen, in denen es nicht um das Abbild von Natur oder Landschaft geht, sondern deren Erzeugnisse selbst bildwürdig wurden. Vorgestellt werden Werke aus Flugsamen, Körnern, Kapseln, Zweigen, Filz, Bienenwachs, Obst und Pollen. Sie lenken den Blick auf die Bedeutung, Schönheit und Kostbarkeit dessen, was die Kraft der Natur hervorbringt. Der Schwerpunkt der Auswahl liegt auf Werken von Künstlerinnen und Künstlern, die im Südwesten Deutschlands leben und arbeiten.

Dr. Antje Lechleiter studierte an den Universitäten Würzburg und Freiburg Kunstgeschichte, Kulturanthropologie, Europäische Ethnologie und Klassische Archäologie. Nach ihrem Examen promovierte sie 1993. Bis 1999 leitete sie das Markgräfler Museum in Müllheim/Baden. Anschließend war sie für eine New Yorker Galerie und auf der Art Cologne tätig. Seit 2001 ist sie freie Kunstkritikerin bei der Badischen Zeitung, forschte für das Werkverzeichnis des Pop-Art Künstlers Werner Berges, lehrte an der Hochschule für Grafik-Design und Bildende Künste in Freiburg sowie an weiteren Institutionen und arbeitet als Kuratorin und Autorin.

Der Vortrag findet im Museum Aldingen in der Alten Hengstler-Fabrik statt. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist eine Begleitveranstaltung zur Doppelausstellung mit Werken der Naturkünstlerin Angela M. Flaig und des Bildhauers und Zeichners Josef Bücheler im Museum Aldingen und in der Galerie im Altbau. Für die Teilnahme am Vortrag gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Die Kunstausstellung „Materialbilder Objekte Zeichnungen“ im Museum Aldingen und in der Galerie im Altbau wird bis zum Sonntag, 15. Mai, gezeigt. Das Museum hat während der Kunstausstellung an jedem Sonntag, von 14 bis 17 Uhr, geöffnet. Die Galerie im Altbau, in der Uhlandstraße 32, ist von Donnerstag bis Sonntag, von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Führungen und Besuche sind nach Vereinbarung möglich. Der Eintritt in die Ausstellungen im Museum und in der Galerie ist unter Beachtung der geltenden Corona-Regeln frei.