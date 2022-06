Kunstausstellung im Bürgerhaus in Denkingen

In den nächsten Wochen zeigen die beiden örtlichen Künstlern Irene Merkt und Michael Hirte ihre Kunst im Bürgerhaus in Denkingen. Corona-bedingt musste die Ausstellung mehrfach verschoben werden, nun findet sie endlich statt.

Irene Merkt, geboren 1937 und Mutter von drei, mittlerweile erwachsenen Kindern, kam 2002 zur Kunst. Damals begann sie mit dem Eintritt in die Rente ein neuer Zeitabschnitt der Platz für Neues lies. So begann sie als Teilnehmerin bei Kunstkursen mit dem malen von Aquarellen, später dann besuchte sie die Kunstschule Schluchsee, wo sie die Leidenschaft für Acryl Malerei und Ölfarben entdeckte. Frau Merkt malt außerdem Porträts, alle ihre Bilder sind auf Leirahmen gespannt. Ihre Bilder wurden bereits zehn Mal in diversen Kunstausstellungen gezeigt.

Der Denkinger Künstler Michael Hirte, geboren 1961, verheiratet und Vater von vier Kindern, befasst sich seit den 90er Jahren mit Kunst. Als Autodidakt eignete er sich sein Können und Wissen selber an. Bevorzugt entsteht seine Kunst aus Holz, aber auch Werkstoffen wie Metall, Leder, verschiedene Stoffe und Papier kommen bei seinen Kunstwerken zur Anwendung. Dabei entstehen unter anderem Wandobjekte, Standobjekte und Skulpturen.

Die Vernissage der Ausstellung findet am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr in der Scheune statt. Die Ausstellung kann bis zum 10. Juli jeweils dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 15 bis 19 Uhr besucht werden.