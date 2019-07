Kunstausstellung am Hohenkarpfen: Maler fängt das Atmosphärische ein

Es schien, als wollte die Natur an diesem dämpfigen Sommermorgen die passende Kulisse zu dieser Vernissage der Ausstellung „Naturmotive zwischen Schwarzwald und Nordsee“ beisteuern. Denn dem Jugendstil- und Landschaftsmaler Karl Biese lag zeitlebens daran, das Atmosphärische einzufangen. Nicht in grellen, sondern in gedämpften Tönen, die das Leuchten der Natur umso mehr zur Geltung bringen sollten.

Professor Dr. Friedemann Maurer, der Gründungsvorsitzende der Kunststiftung, musste in seiner wie immer launigen Begrüßung eingestehen, dass dieser Maler auch für ihn eine Neuentdeckung war. Im Wege des Glücks des Tüchtigen, denn es waren die Nachfahren Karl Bieses, die auf die Kunststiftung Hohenkarpfen zugekommen sind. Und dort mit offenen Armen aufgenommen wurden, „weil dieser Maler in die Philosophie der Kunststiftung passt – und zu diesem Ort“, so Professor Maurer in seiner Einführung.

Aura des Künstlers vor Ort eingefangen

Er war im Vorfeld der Ausstellung eigens im ehemaligen Wohnhaus der Bieses in St. Märgen und hatte dort so die Gelegenheit, die Aura des Künstlers vor Ort einzufangen – also dessen Lebenswelt und die Art und Weise, wie er sie verarbeitet hat.

Karl Biese war der Künstler des hohen Schwarzwalds, der den Zauber des Winters und die Einsamkeit der Gehöfte meisterhaft auf die Leinwand brachte. Mit einem untrüglichen Gespür für die Schönheit dieser Jahreszeit, deren strahlendes, flächendeckendes Weiß kommende Generationen womöglich nur noch auf Bildern zu sehen bekommen, nicht mehr mit eigenen Augen.

Sein besonderer Dank galt den drei Hauptsponsoren: Der Firma Aesculap, vertreten durch Professor Ungethüm, die Ewald-Marquardt-Stiftung sowie die Bösgen-Stiftung, die sich im Vorfeld dieser Ausstellung gewohnt „kontoerfreulich“ gezeigt haben. Friedemännisch-augenzwinkernd auf den Punkt gebracht: „Die Zeit schwindet, deren Großzügigkeit bleibt stabil.“

Die weitere Dankadresse ging an den Gitarristen Phileas Baun, Iris-Marquardt-Preisträger 2019, der diese Vernissage mit drei Stücken virtuos und stimmungsvoll umrahmt hat.

Kustos Mark R. Hesslinger, stimmlich etwas angeschlagen, führte in das künstlerische Werk Bieses ein, das übrigens auch in einem reichbebilderten Begleitband zu dieser Ausstellung dokumentiert ist und detailliert nachvollzogen werden kann.

Der Weg dieses in Hamburg geborenen Künstlers führte über die einstige Großherzogliche Badische Kunstschule in Karlsruhe gen Süden, wo sich Biese 1907 in St. Märgen niedergelassen hat.

Der „Schnee-Biese“, so ein geflügeltes Wort in Kenner-Kreisen, war Mitbegründer des Karlsruher Künstlerbundes, der keine neue Kunstrichtung anstrebte, sondern einen neuen Geschmack zu entwickeln versuchte, indem er andere Schwerpunkte setzte. Im Mittelpunkt sollte dabei die Ehrlichkeit der Empfindung stehen. Der lebendige, warme Inhalt und weniger die formale Seite. Malerei ohne innere Nötigung.

Und mit einer Sensibilität für die künstlerische Genussfähigkeit nachfolgender Generationen. Frei nach Rilkes Worten, „wonach unsere Seele eine andere ist als die unserer Väter.“