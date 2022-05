Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche in Aldingen

Das Aldinger Museum bietet am Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, sowie am Vortag, Samstag, 14. Mai, jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr zwei Kunst-Workshops für Kinder und Jugendliche von sieben bis 17 Jahren an. Der Holzschnittkünstler Hans-Uwe Hähn wird die zwei Kunst-Workshops leiten.Im Vordergrund der Workshops stehen das Kennenlernen und die Freude am Experimentieren und kreativen Gestalten am Beispiel der in den Ausstellungen des Aldinger Museums und der Galerie im Altbau gezeigten Kunstwerke.

Der erste Kurs am Samstag mit dem Namen „Federleicht und filigran“ handelt vom Werk der Naturkünstlerin Angela Flaig, bei dem die Teilnehmer auch schon eigene, vorher in der Natur gesammelte Materialien für ihr Werk zum Workshop mitbringen können. Wenn es die Nachmittagssonne gut meint, bleiben alle Teilnehmer die ganze Zeit draußen und schaffen im Museumsgarten unter den Apfelbäumen.

Der zweite Workshop „Raum für Bäume“ findet am Sonntag statt und dreht sich um ein Werk von Josef Büchele. Äste, Zweige, Seile und Papier, jedes Material bringt Eigenarten und Möglichkeiten mit, die die Interessierten zu erstaunlichen Formen verbinden werden. Biegen, brechen, verbinden, umhüllen und beschichten, diese Arbeitsschritte – abgeleitet von der Kunst Josef Büchelers – sind einfach und doch vielgestaltig für den Bau von wetterfesten Objekten. So gelingt eine ganz persönliche Annäherung an die Welt der Bäume.

Die Kunstworkshops finden in der Alten Hengstler-Fabrik hinter dem Museum oder bei schönem Wetter im Museumsgarten statt. Die Teilnahme an den Kunstworkshops ist kostenfrei, wir bitten um Anmeldung für die Teilnahme an einem oder beiden Workshops, möglichst über E-Mail: Roland.Heinisch@Aldingen.de oder unter der Telefonnummer 07424 / 88 20.