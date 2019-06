Kunst weckt Erinnerungen

Der Spaichinger Maler Peter Wedam stellt noch bis Ende September einige seiner Werke im Aldinger Seniorenzentrum Im Brühl aus. Bei der Ausstellungseröffnung war der Künstler persönlich mit dabei.

Veranstalter der Ausstellung ist der Freundeskreis Seniorenzentrum. Für musikalischen Genuss bei der gut besuchten Vernissage sorgte Hansjörg Haller am Klavier. Für Kaffee und Kuchen hatte in bewährter Weise der Freundeskreis selbst gesorgt.

Anregend auch für die Bewohner

Drei Mal im Jahr organisiert der Freundeskreis für das Aldinger Seniorenzentrum eine Ausstellung. Diese locken sowohl Besucher an, sind aber auch für die Bewohner selbst stets beeindruckend und anregend. Auch diesmal haben die ausgestellten realistisch gestalteten Motive viele Erinnerungen geweckt, wie etwa ein alter VW Käfer oder ein VW-Bus mit im Stil der 50er-Jahre gekleideten Ausflüglern.

Im Rahmen der Ausstellungseröffnung hat der Freundeskreis zudem die neueste Ausgabe der Hauszeitung „Abendsonne“ präsentiert.

Peter Wedam wurde 1951 in Spaichingen geboren. Schon früh wurde sein Interesse an der Malerei geweckt, denn sein Vater Heinrich Wedam war ein bekannter Heimat- und Kunstmaler. Ein Kasten mit Ölfarben und Malpappe war damals ein Weihnachtsgeschenk, und so erlernte Peter Wedam schon als Kind das Malen mit Ölfarben und das Mischen von Farben unter Mithilfe seines Vaters, der ihm dazu die nötigen Tipps gab.

Narrenkleidle für die Deichelmaus

In einer Kunstschule erlernte er dann 1992 per Fernkurs verschiedene Techniken wie beispielsweise die Ölmalerei, die Aquarell- und Acrylmalerei und vieles mehr. Für die Narrenzunft Spaichingen hat er im Laufe von acht Jahren über 30 Narrenkleidle der Deichelmaus mit Stofffarben bemalt.

Seit April 2015, mit Beginn seines Ruhestandes, hat sich Wedam wieder sehr intensiv der Malerei zugewandt. Acryl- und Stiftfarben wurden dabei seine bevorzugten Malmittel. Durch etliche Malkurse im Internet hat er sich weitere Tipps und Tricks über neuere Maltechniken angeeignet.

Wie auch die Ausstellung in Aldingen zeigt, sind seine bevorzugten Motive Landschaften, Blumen sowie Pop-Art-Bilder.

Wedams zweites künstlerisches Hobby ist das Kolorieren von alten Schwarz-weiß-Fotos. Über 300 alte Fotos und Postkarten ua sund über Spaichingen hat er in den vergangenen vier Jahren mit PC-Fotobearbeitung farbig gestaltet und diese auch zu einem Buch zusammengefasst.