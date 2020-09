Künstler streut Spuren in den Altbau

Vom 19. September bis 1. November wird eine neue Ausstellung in der Galerie im Altbau in Aldingen zu sehen sein: Andreas Wiertz aus Königsfeld zeigt „Gestreute Spuren – Malerei und Holzschnitt“

Auf Grund von Corona muss die Galerie auf eine Vernissage verzichten. Der Künstler wird jedoch am Samstag und Sonntag, 19. und 20. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr vor Ort sein.

Andreas Wiertz, 1954 in Bonn geboren, studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und machte dort seinen Abschluss als Kunsterzieher. Seit 1983 lebt er im Schwarzwald, wo er 15 Jahre an Gymnasien unterrichtete, ansonsten als freischaffender Maler und Grafiker tätig ist.

Schwerpunkte seiner Gestaltungsarbeit sind von Jugend an Holzschnitte, die sich im Verlauf der Jahrzehnte formal natürlich stark verändert haben, heißt es in der Ankündigung der Galerie im Altbau. Hunderte Drucke, aufgrund der speziellen Drucktechnik in der Regel als Unikat gedruckte Holzschnitte, sind so entstanden.

Bei zahlreichen Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligungen im In- und Ausland konnte er seine Werke zeigen.

Im Jahr 1987 bekam er von einem Malermeister Farbpigmente geschenkt. Fasziniert von deren Leuchtkraft entwickelte er ein Verfahren, das die Pigmente an die Leinwand bindet.

Häufig werden die so entstandenen Pigmentschichten wiederum mit Ölfarben überarbeitet. So entsteht Schicht um Schicht, ein regelrechter „Wachstumsprozess“. So kann man auf den Rückseiten der Leinwände, wo die Daten der Arbeitsprozesse festgehalten werden, nicht selten Daten über viele Jahre, bisweilen über Jahrzehnte, entdecken. „Ich kenne keinen Kollegen, der so verrückt ist wie ich und die Bilder über so lange Zeiträume immer wieder überarbeitet“, sagt der Künstler.

Gleichwohl gibt es dann aber auch einmal einen Abschluss dieses Prozesses. Ziel des Künstlers ist es nicht, etwas Bestimmtes darzustellen, ihm geht es eher um die Herstellung eines „energetischen Kraftfeldes“. Zufrieden ist Andreas Wiertz erst dann, wenn das Bild „atmet“und es ihn selbst überrascht.

Nun präsentiert A. Wiertz seine Werke in der „Galerie im Altbau“, in Aldingen. Zu sehen sind Holzschnitte, Pigmentbilder und kleine Malereien auf Papier, des Weiteren in Verbindung mit Birkenreisig gestaltete Papierobjekte, überzogen mit Pigmenten.