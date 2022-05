Im Café Waltraut in Aldingen findet am Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr ein Künstlerfrühstück statt. Die Künstler Angela M. Flaig und Josef Bücheler werden anwesend sein und auch jeweils durch ihre Ausstellungen im Museum Aldingen und in der Galerie im Altbau führen.

Die Kosten für das Frühstück einschließlich Getränke belaufen sich auf 17 Euro pro Person. Es wird darum gebeten, sich spätestens bis zum 5. Mai anzumelden.