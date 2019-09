Kruzifix erhält neuen Korpus

Am Kreuz bei der Kirche St. Michael in Denkingen ist am Fest Kreuzerhöhung ein neuer Korpus aus Eichenholz angebracht worden. Der 1,50 Meter große Christuskorpus wurde in einer Werkstatt in Südtirol geschnitzt und gefertigt, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Architekt Thomas Klink hat den Künstler ausfindig gemacht. Zimmermann Werner Braun und Norbert Schnee passten zur Befestigung den neuen Korpus an das bestehende Kreuz an. Das Kreuz wurde im Jahre 2000 errichtet. Zimmermann Erwin Fetzer entwarf und fertigte damals das Kreuz, die Flaschnerei Ganter machte die Kupferarbeiten. Die Handwerker führten die Arbeiten ehrenamtlich und kostenlos aus. Jürgen Betting hat die Malerarbeiten am alten Korpus immer wieder ausgeführt und den neuen Korpus entsprechend behandelt. Am kommenden Sonntag, 22. September, wird Bischof Jakobus aus Indien das Kreuz mit dem neuen Korpus einweihen.

Die Kirchengemeinde feiert an diesem Tag auch ihr Patrozinium mit einem Gottesdienst um 10.15 Uhr in der Kirche St. Michael. Bischof Jakobus, der Gründer der Gemeinschaft der indischen Ordensschwestern, wird zusammen mit Pater Sabu und den Gläubigen den Gottesdienst feiern. Der Kirchenchor unter der Leitung von Ulla Braun umrahmt den Gottesdienst musikalisch. Die Kollekte ist für die Arbeit von Bischof Jakobus bestimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird Bischof Jakobus die neue Christusfigur segnen. Alle Gemeindemitglieder und Interessierten sind herzlich eingeladen.