Krokus-Aktion der N!-Region

Die N!-Region 5 G führt eine „Krokusaktion“ durch. In den Schulen und Kindergärten sind Krokuszwiebeln verteilt worden.

Fünf Krokuszwiebeln sind in einem Päckchen enthalten. Diese werden von den Kindern der Schulen und Kindergärten mit einem Flyer weiterverteilt. Die Krokuszwiebeln sollen in den Gärten gepflanzt werden.´ Im Garten der Schulen und Kindergärten werden ebenfalls Krokusse gepflanzt. Im Frühjahr 2020 sollen in der ganzen N!-Region Krokusse blühen.

Für die Krokus-Aktion sind rund 53 000 Krokuszwiebeln über die Gärtnerei Zink in Wellendingen bezogen worden.Der Ortsteil Lauffen der Gemeinde Deißlingen führt zusätzlich noch eine Pflanzaktion mit der Bevölkerung am 26. Oktober durch. Dann werden rund 37 500 Krokuszwiebeln in ganz Lauffen eingepflanzt.