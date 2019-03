Kreuz trägt wieder einen Corpus

Zur Weihe des Kreuzes auf dem Friedhof, das von der Gemeinde mit einem neuen Corpus versehen wurde, hat Bürgermeister Dominic Butz am Freitagnachmittag knapp 20 Bürger begrüßen können, die trotz nasskalter Witterung erschienen waren.

Bürgermeisterstellvertreter Raimund Bader erläuterte dabei, wie es zu dieser Anschaffung kam. Nachdem 2013 das Kreuz erneuert wurde, trat Franz Braun, der die Geschichte der Frittlinger Feldkreuze erforscht und in einem Buch veröffentlicht hat, mit der Bitte an die Gemeinde heran, dieses Kreuz wieder mit einem Corpus zu versehen, wie es früher der Fall war, als mit der figürlichen Darstellung des gekreuzigten Christus. Bei der Amtsübergabe an den neugewählten Bürgermeister tauchte der Brief wieder als unerledigte Angelegenheit auf.

Diese Angelegenheit wollte er aber noch selbst erledigen, besonders als er im Herbst bei der Jahresversammlung des Geschichts- und Heimatvereins darauf angesprochen wurde. Weil witterungsbeständig, entschied man sich für einen Corpus aus Bronze.

Franz Braun ging auf die Geschichte des Kreuzes ein, das mit der Verlegung des Friedhofs von der Kirche an die Wilflinger Straße um 1850 mit versetzt wurde und jetzt auf dem Friedhof auch schon seinen dritten Standort hat, da es jeweils dem Bau der Grotte und dem Bau der Leichenhalle weichen musste.

Pater Sabu weihte im Anschluss da Kreuz.