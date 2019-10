Kraftsportverein Aldingen: Anträge bis 8. November einreichen

Der Kraftsportverein Aldingen lädt zur diesjährigen Generalversammlung ein. Diese findet am 15. November um 20 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim des Kraftsportvereins im Dellinger Weg in Aldingen (zwischen Hundeverein und Minigolfanlage). Auf der Tagesordnung stehen der Bericht des Kassierers, der Rechenschaftsbericht des Vorstandes, die Entlastung des Vorstandes, Neuwahlen, sowie weitere Themen, welche per Antrag abgegeben werden können.

Anträge zur Tagesordnung sollen bis 8. November beim ersten Vorstand Matthias Frank persönlich eingereicht werden. Stimmrechtsübertragungen sollten ebenfalls bis 8. November beim ersten Vorstand persönlich mitgeteilt werden. Hierbei muss der „Übertragende“ schriftlich bestätigen, wem er seine Stimmvollmacht übertragen möchte. Übertragungen sind nur auf Mitglieder des Kraftsportverein Aldingen möglich. Formulare gibt es bei Matthias Frank.

An diesem Abend wird berichtet, was in den vergangenen zwei Jahren im Verein passiert ist und ein Ausblick auf die anstehenden Aufgaben und Projekte gegeben. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreichen Besuch im Vereinsheim bei der diesjährigen Generalversammlung.