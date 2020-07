Kradfahrer und Sozius verletzt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 20.15 Uhr an der Einmündung der Bahnhofstraße in die Hauptstraße und der zur Rottweiler Straße führenden Linkskurve ereignete. Der 18-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades und sein 16 Jahre alter Sozius fuhren laut Polizei auf der Hauptstraße abwärts in Richtung der Einmündung. Dort war der Fahrer aufgrund des Bremsmanövers eines vorausfahrenden Autos zum Bremsen gezwungen. Er verlor die Kontrolle über das Leichtkraftrad und stürzte. Dabei wurden er und sein Sozius leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand geringer Sachschaden

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung des Kreisverkehrs am Ende der Rottweiler Straße fort, ohne sich um die beiden Gestürzten zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Wagen im Schwarzwald-Baar-Kreis zugelassen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424 9318-0, zu melden.