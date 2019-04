Kröte reitet auf Koi

Nicht schlecht gestaunt haben der Denkinger Ludwig Ruf und seine Familie, als sie dieser Tage in den Koi-Teich geschaut haben: Eine Kröte hatte da wohl was verwechselt und ist einem der Kois auf den Kopf geklettert. Sie klammerte sich an den Augen des Fisches fest, denn andernfalls könnte ein „Zu-Nahe-Kommen“ auch vom Fischmaul als willkommenes Futter ausgelegt werden. Und so ließ sie sich eine ganze Weile im Fischteich herumkutschieren. Weil es für die Koi-Augen nicht ganz ungefährlich sein kann, wenn die Kröte sich zu sehr in die Augen klammert, hat Ludwig Ruf den blinden Passagier heruntergeschubst. Und so ging die Geschichte für Fisch und Kröte gut aus.