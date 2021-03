Kostenlose Schnelltests nach Anmeldung

Die DRK Bereitschaft Hausen ob Verena führt kostenlose kommunale Corona-Schnelltests in den Gemeinden Hausen ob Verena und Durchhausen durch. In Durchhausen testet das DRK laut Pressemitteilung auf dem Parkplatz hinter der Halle und in Hausen ob Verena vor der Verenahalle.

Die Bürgerinnen und Bürger können währenddessen im Fahrzeug sitzen bleiben. Wer sich testen lassen möchte, muss telefonisch einen Termin vereinbaren (siehe Kasten). Gegenwärtig plant das DRK an zwei Tagen in der Woche zu unterschiedlichen Uhrzeiten und am Wochenende vor Ort zu sein. Am vergangenen Sonntag und Montag waren sie auf dem Verenahallen-Parkplatz im Einsatz und haben insgesamt 20 Bürgerinnen und Bürger aus beiden Gemeinden getestet, wie das DRK in der Pressemitteilung weiter schreibt.