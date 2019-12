Konzert bietet mitreißende Blasmusik und Klassiker

Zwei Besonderheiten hat es am Jahreskonzert des Musikvereins Balgheim am Samstagabend in der Balgheimer Festhalle gegeben: Zum einen ist es der neue Dirigent Klemens Reich, welcher seit September die Musikerinnen und Musiker dirigiert hat. Die zweite Bereicherung ist das Jugend-Kooperationsorchester Balgheim-Dürbheim, das im Oktober gegründet worden war. Dieses eröffnete unter Leitung ihres Dirigenten Heiner Wild den Konzertabend.

„Remember Me“ von Johnnie Vinson ist eine Filmmelodie zu einem Film von Disney. Voller Dramatik wurde das Musicalstück von Andrew Lloyd Webber „The Phantom of the Opera“ gespielt.

Die Balgheimer eröffneten ihren Konzertpart mit „Mars der Medici“ von Johann Wichers. Nach diesem festlich gespielten Marsch folgte der in seiner Dramaturgie mitreißend gespielte Soundtrack „Pirates of the Caribbean“ von Klaus Badelt. Die Bläser wurden hier voll gefordert. Rockig und fetzig dann das Stück „A Rock Selection“ arrangiert von Mike Sutherland. Die passenden Sounds dazu gab der E-Gitarrist Peter Hug und der E-Bassist Klaus Berchthold.

Wenn in einer Blaskapelle die Trompeten als „Blech“ bezeichnet werden, sind die Klarinetten und Oboen das „Holz“. Und so nannte sich denn auch das Stück „Eine Holzgeschichte“ in der sich die Klarinettenspieler selbst verwirklichen durften. Komponiert wurde es von Guido Henn. Aus seiner Feder stammt auch die Polka „Am Puls der Zeit“ Der Abschluss des ersten Konzertteils glänzte mit dem Gesangssoloauftritt der Sängerin Nadine Werth mit der einfühlsam gesungenen und gespielten Ballade „You Raise me up“ arrangiert von Heinz Briegel.

Die Gäste aus Reichenbach haben ebenfalls seit kurzem einen neuen musikalischen Leiter. Klaus Dietrich ist sein Name und er stieg mit seinem Musikverein Reichenbach mit dem feierlich glänzenden Stück „Trumpet Voluntary“ von Henry Purcell in den zweiten Konzertteil ein. Von Alfred Bösendorfer stammt das Stück „Crith Mhonadh“. Ein Klassiker der Musikgeschichte ist das unvergessliche Musical „West Side Story“ von Leonhard Bernstein.

„Star Trek through the Years“, von John Moss arrangiert, zeichnet sich durch sein homogenes Zusammenspiel der Bläser und der Percussion-Gruppe aus. Die Trompeter Bläser mussten nochmals ihr ganzes Luftvolumen einsetzen beim Spielen des Werkes „Herb Alpert Golden Hits“ von Steve McMillian. Einen glänzenden Schlusspunkt des Konzertabends setzten die Gäste vom Heuberg mit dem Stück „National-Emblem“ von E.C. Bagley. Eine Hymne an Amerika und „Stars and Stripes“.