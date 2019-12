Konzert bietet festlichen Rahmen für Ehrungen

Tradition ist es beim Musikverein Dürbheim, in der Weihnachtsfeier am Samstagabend in der Festhalle verdiente Personen zu ehren.

Die Ehrungen im Namen des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, Kreissverband Rottweil-Tuttlingen nahm Geschäftsführerin Silvia Hermerschmidt vor. Sie überreichte die Ehrennadel in Bronze an Sabrina Braun für zehn Jahre aktive Tätigkeit. Die Ehrennadel in Silber bekam für 20 Jahre aktive Tätigkeit Yvonne Kalmbach an ihr Revers geheftet. Holger Mesle wurde die Fördernadel in Silber für 15 Jahre verliehen.

Die Fördernadel in Gold bekam Siegbert Ragg für 20 Jahre aktive Tätigkeit. Leo Mattes und Josef Bühler sind 60 Jahre aktiv in Dürbheim dabei. Sie erhielten den Ehrenbrief und die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Anette Betting erhält zu einem späteren Zeitpunkt den Ehrenbrief und die Ehrennadel in Gold mit Diamant. Sie konnte an der Ehrung nicht persönlich teilnehmen.

Für 40 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Anneliese Grimm und Wolfgang Butsch geehrt. Auch sie konnten durch entschuldigte Abwesenheit die Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen.