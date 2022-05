Konfirmation Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jetzt ging auch für Raik Plückebaum aus Hausen ob Verena und Nils Riss aus Dürbheim mit der Konfirmation in der Stephanuskirche in Hausen ob Verena eine lange und wegen Corona komplizierte Zeit des Konfiunterrichts zu Ende. Auch Pfarrer Matthias Figel zeigte Erleichterung, da jetzt auf viele Einschränkungen, was die Gottesdienste betrifft, verzichtet werden konnte. Auch die beiden Familien gaben sich erleichtert, da noch vor kurzem eine Konfirmation nur unter erschwerten Bedingungen stattfand und man jetzt doch etwas offener feiern konnte.