Kommunion in Aldingen

„Mit Jesus in einem Boot“ – Unter diesem Motto empfingen am Sonntag in der Kirche St. Marien in Aldingen folgende Kinder von Pfarrer Sabu Palakkal zum ersten Mal die Heilige Kommunion: Macy-Sue Bachmann, Jana Stefan, Lucy Sygulla, Rebecca Horras, Gabriel Groß, Yannis Kirschbaum, Julian Lask, Maximilian Giera, Elanah Dassinger, Amelie Morlock, Maximilian Schmid, Daniel Regner, Ben Wahl und Lorena Zupan. Theresia Zepf an der Orgel, sowie Natascha Sentyshewa mit der Schola sowie die Duo-Band „Herr Scheffler und Herr Butsch“ wirkten an der musikalischen Gestaltung der Feier mit. Foto: Kirchengemeinde