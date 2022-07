Kürzere Öffnungszeiten der Edeka Milkau-Filialen? Absolut richtig!

Hier kommen Sie zum ursprünglichen Artikel:

Holger Milkau, Inhaber von fünf Edeka-Filialen in der Region, hat angekündigt, aufgrund von Urlaubszeit und vermehrten Krankheitsfällen seine Filialen über den Sommer eventuell früher schließen zu müssen. Vor allem deswegen, weil er eine Fürsorgepflicht gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe. Das ist absolut richtig.

Auch in Zeiten, in denen quasi erwartet wird, rund um die Uhr einkaufen zu können, muss ein solches flexibles Handeln machbar sein. Zum Wohle der Angestellten in den Märkten, die keinen leichten Job haben. An heißen Tagen schon mal gar nicht.

Dass dadurch für die Kunden ein bisschen Einkaufszeit wegfällt, dürfte zu verschmerzen sein. Denn sind wir ehrlich. Wer geht denn regelmäßig um 21.30 Uhr noch zum Einkaufen? Im benachbarten Bayern sind die Läden grundsätzlich nur bis 20 Uhr geöffnet und auch dort schaffen es die Kunden, sich rechtzeitig mit den nötigen Lebensmitteln einzudecken. Ebenso gelang das zu Zeiten, als am Samstag um 16 Uhr Schluss war oder es nur den „langen Donnerstag“ gab.

Mit ein bisschen Planung sind verkürzte Öffnungszeiten gar kein Problem. Zumal wir doch seit Corona eh alle Meister im Vorräte anlegen sind.