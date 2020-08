Klinik-Betriebsrat beschwert sich beim Bundesgesundheitsminister

Der Betriebsrat der Helios-Klinik Rottweil beklagt sich darüber, dass Bund und Land keine Prämie an Pflegekräfte in Kliniken zahlen würden, so eine Pressemitteilung. Die Arbeitnehmer-Vertretung hat nun an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geschrieben.

Immer wieder würden Pflegemitarbeiter in den Kliniken von Patienten angesprochen: „Ihr bekommt jetzt doch auch eine Prämie“. Dies treffe leider nicht zu. „Die von Gesundheitsminister Spahn vollmundig angekündigte Prämie wurde an die Mitarbeiter der Klinik nicht ausgezahlt, sondern nur an die Menschen, die in der Altenpflege arbeiten.“ Darüber herrsche in den Kliniken „großes Unverständnis“.

In der Tat ist es so, dass eine sogenannte Corona-Prämie lediglich für Beschäftigte in der Altenpflege beschlossen ist. Diese kann bis zu 1500 Euro betragen und ist steuerfrei. Pflegekräfte in Kliniken profitieren davon jedoch nicht.

Dies nahm der Betriebsrat der Helios Klinik Rottweil zum Anlass, ein Schreiben an den Bundesgesundheitsminister zu verfassen, in welchem „diese Diskrepanz hinterfragt wird“, so die Mitteilung. Weiterhin ziele das Schreiben darauf ab, „dass die kurze, durch die Coronapandemie bedingte allgemeine Aufmerksamkeit gegenüber dem Gesundheitswesen nicht wieder ohne Effekt abflaut“. Strukturelle Probleme und Personalnotstand seien in den Kliniken tägliche Realität. 323 Mitarbeiter aus der Klinik hätten den Brief unterschrieben.

Der Landkreis Tuttlingen zahle allen Mitarbeitern der Klinik als „Dank und Anerkennung für die besonderen Leistungen“, vor allem zu Beginn der Coronapandemie, eine einmalige Prämie von bis zu 400 Euro. Auch der Zollernalbkreis belohne seine Krankenhausmitarbeiter mit einer Anerkennungsprämie für ihren Einsatz in der Pandemie. „Was zahlt der Landkreis Rottweil?“, fragt der Betriebsrat. „Wird die Politik den Mut finden, diese Themen anzugehen - oder wie in den letzten Jahren die Probleme weiter vor sich her schieben?“