Klimagruppe Aldingen bleibt aktiv

Mitglieder der „Aktionsgruppe Klimaentscheid Aldingen“ haben vor Kurzem die Baustelle des Windparks „ Junge Donau“, im Dreieck Möhringen, Esslingen, Tuttlingen besichtigt. Dort werden im Frühjahr 2023 fünf Windkraftanlagen aufgestellt. Die Fundamente und Zufahrtswege sind bereits zu sehen.

Die Aktionsgruppe freut sich sehr darüber, dass es endlich weitergeht mit der Windkraft im Ländle, heißt es in einem Bericht der Gruppe. Mit keiner anderen regenerativen Energieerzeugungsmethode seien in Bezug auf den Flächenverbrauch bessere Erträge erzielbar. Die „Aktionsgruppe Klimaentscheid Aldingen“ verfolgt das Ziel, dass Aldingen im Jahr 2035 klimaneutral ist. Das sei notwendig, damit die Folgen des Klimawandels für die Kinder und Enkel erträglich blieben, wird Artur Baumann, Initiator der Gruppe, zitiert. Inzwischen werde auch klar, welchen Schaden es angerichtet hat, den Ausbau der Erneuerbaren über Jahre zu verschleppen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Deswegen führe die Gruppe zur Zeit eine Potentialanalyse für Aldingen durch, um herauszufinden, ob sich Aldingen im Idealfall mit Energie selbst versorgen könne. Alle möglichen Ressourcen sollen identifiziert und einbezogen werden. Projektierungsfirmen wurden angefragt, diesbezüglich eine erste Einschätzung zu erstellen.

Es gehe nicht nur um Windkraft, auch um Photovoltaik auf Dächern, Brachland und Landwirtschaft, um Biogas, Biomasse und Speicherung von Energie. Es gehe um die Transformation zu einem lebenswerteren Aldingen, in dessen Gestaltung die Bürger einbezogen werden sollten. Vor nun 14 Monaten gestartet, hat die Gruppe versucht, ein Bekenntnis des Gemeinderats zur Klimaneutralität 2035 zu erreichen. Das laufe sehr zäh, berichten die Gruppenmitglieder. Man finde das Anliegen richtig und lobenswert, sei aber noch nicht bereit, über den Schatten zu springen und den entsprechenden Beschluss zu fassen, heißt es.

Die Bewegung müsse größer und stärker werden, sagt Baumann. Dem Aldinger Gremium müsse bewusst werden, dass viele Bürger für den erforderlichen Wandel stehen. Die Aktionsgruppe aus Aldingen möchte jedenfalls daran weiterarbeiten. Sie freut sich auf alle, die sich ihnen anschließen wollen.

Noch mal zurück zum Windpark „Junge Donau“: Nächstes Jahr werden sich die Windräder drehen, schreibt die Gruppe in ihrem Bericht weiter. Sie werden jedes Jahr einige Millionen Kilowattstunden Strom liefern, und damit dafür sorgen, dass die Luft besser und die Welt etwas friedlicher werden kann, weil die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten sinke, heißt es. Die „Aktionsgruppe Klimaentscheid Aldingen“ freut sich auf rege Kontaktaufnahme per E-Mail unter Nachhaltiges-Aldingen@gmx.de.