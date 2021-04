Kleiner Ausbruch von Geflügelpest im Landkreis Rottweil umgehend eingedämmt

Über den Kauf von zwei Hühnern von einem Betrieb aus dem Kreis Breisgau Hochschwarzwald wurde die Geflügelpest in eine Kleinsthobbyhaltung in Fluorn-Winzeln eingeschleppt. Bekämpfungsmaßnahmen wurden umgehend und vollumfänglich eingeleitet, teilt das Landratsamt Rottweil mit, und seien abgeschlossen. Das Vorliegen der Erkrankung wurde am Mittwochabend vom Friedrich-Löffler-Institut bestätigt. Kontrollen in der Umgebung der Hobbyhaltung waren unauffällig, so dass derzeit von keiner weiteren Verbreitung ausgegangen werde.

Das Veterinäramt Rottweil fordert dennoch die Geflügel haltenden Betriebe auf, Auffälligkeiten sofort dem Veterinäramt Rottweil oder der Ortspolizeibehörde anzuzeigen und ihren Verpflichtungen zur Führung eines aktuellen Bestandregisters nachzukommen.

Weiter empfiehlt das Veterinäramt Rottweil derzeit Hühner nur aus absolut sicheren Herkünften zu beziehen und lieber einstweilen auf einen Zukauf zu verzichten.