Klassiker und deutsche Krimis stehen ab 20. November im Regal der Aldinger Buchbox

Vorankündigung: Am Samstag, den 27.11.2021 findet zwischen 10 und 14 Uhr ein Weihnachtsbücher und -dekomarkt auf dem Marktplatz in Aldingen statt. Es werden über 100 Bücher (Romane, Kochen, Geschichten, Gedichte, Lieder), Puzzles, CD`s und viele Magazine auf extra Tischen ausgelegt, darunter viele Kinder- und Bilderbücher – alle mit weihnachtlichem Bezug. Außerdem wird Weihnachtsdeko angeboten. Jeder kann auch selbst etwas mitbringen und zu verschenken auslegen. Man kann einfach hingehen, auswählen und mitnehmen, was interessiert – alles kostenlos.