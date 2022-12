Kirchenkonzert der Musikkameradschaft Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntagmittag, 11. Dezember, war es wieder soweit. Nach wochenlangen Probearbeiten durften die Musikanten sich wieder vor Publikum musikalisch beweisen. In der Stephanuskirche durfte die Musikkameradschaft ein Kirchenkonzert abhalten, die zahlreichen Besucherinnen und Besucher kamen in den Genuss von konzertanter Blasmusik.

Mit „Concerto d´ Amore“ wurde der Konzertreigen eröffnet. Es folgten die Stücke „St. Florian Choral“ und „Giudita“ mit Annika Haller an der Soloklarinette. Ein eher unbekanntes Stück von ABBA, nämlich „The Way old Friends do“ folgte. Im Anschluss stand das nächste Solostück an: die weltbekannte emotionale Melodie von „The Rose“ wurde von den Solisten Gerd Mauthe und Rainer Kohler vorgetragen. Mit „The Sound of Silence“ folgte der nächste Welthit. Mit der „Yorkshire Ballad“ zogen harmonischen Balladenmelodien in die Kirche ein und die Musikanten schwenkten gegen Ende des Konzertes in Richtung weihnachtliche Klänge und Stimmung. „A Christmas Festival“, „Cinderallas´s Dance“ und „O Sanctissima“ versprühten weihnachtliche Stimmung, bei der das Publikum schlussendlich selbst noch mitsingen durfte. Mit zwei bekannten deutschen Abendliedern im Stück „Abendmond“ schickten die Musikanten als Zugabe die Zuhörer dann auf den Nachhauseweg. Im direkten Anschluss wurde zu einem Sektempfang in den Pfarrsaal eingeladen. Hintergrund war der, dass seit der Pandemie Ehrungen für langjährige aktive Mitgliedschaften in einem feierlichen Rahmen nicht vollzogen werden konnten. In der Feierstunde konnte Lothar Dittes als Vertreter des Blasmusikkreisverbandes Rottweil-Tuttlingen folgende Musikantinnen und Musikanten ehren.

Für 10-jähriges Musizieren Annika Haller und Christoph Hohl. Jeannette Lekitsch erhielt für 30-jähriges Musizieren ihre Ehrennadel. Für 40 Jahre wurden Roland Haller, Bernd Boschanowitsch und Harald Klaiber geehrt. Bereits seit einem halben Jahrhundert sind Gerd Mauthe, Rolf Haller und Eckehard Maurer in der Musikkameradschaft engagiert. Alle Geehrten erhielten Ehrennadel samt Urkunden und wurden mit Geschenken für ihre Treue und ihr Schaffen im Verein bedacht. Eine weitere Ehrung stand für Harald Klaiber an. Er erhielt vom Kreisverband die Fördermedaille in Bronze für 10-jähriges Engagement in der Vorstandschaft. Danach klang der musikalische Abend für die Gäste und Musikanten in lockere Atmosphäre aus.