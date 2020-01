Kirchengemeinderäte sind im Amt

Nach den Kirchenwahlen am 1. Advent ist am Sonntag der neugewählte evangelische Kirchengemeinderat von Hausen ob Verena in sein Amt eingeführt worden. Im Rahmen eines Gottesdiensts wurden die neu gewählten Mitglieder des Kirchengemeinderats der Gemeinde vorgestellt und per Handschlag verpflichtet. Es wurde für sie gebetet und ihnen wurde der Segen Gottes zugesprochen. Der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Hausen ob Verena besteht für die bevorstehende Legislaturperiode von sechs Jahren aus folgenden Personen (v. l.): Kirchenpflegerin Inge Schad (Seitingen-Oberflacht), Andrea Huber (Seitingen-Oberflacht), Peter Karsten (Seitingen-Oberflacht), Christine Maurer (Hausen ob Verena), Christoph Glaser (Hausen ob Verena), Sabine Zarak (Durchhausen), Lothar Klaiber (Seitingen-Oberflacht) und Pfarrer Matthias Figel.