Kirchengemeinde trauert um Schwester

Die Kirchengemeinde St. Hippolyt und Kassian trauert um Schwester Rafaela (Gisela Schaub). Sie ist laut Pressemitteilung am Sonntag, 30. Juni, verstorben. Das Requiem für Schwester Rafaela findet am Freitag, 5. Juli, um 10 Uhr in der Klosterkirche in Untermarchtal mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof statt.

Der Kirchenchor Frittlingen wird mit einem Bus nach Untermarchtal fahren, um Schwester Rafaela die letzte Ehre zu erweisen.Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Rathaus. Wenn noch jemand mitfahren möchte, kann man sich bis Mittwoch, 4. Juli, bis 12 Uhr bei Willi Arand, Telefon 07426/ 7566 melden.