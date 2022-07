Kirchengemeinde lädt zur Fuß- und Radwallfahrt

Die Kirchengemeinde St. Hippolyt und Kassian, Frittlingen lädt ein zur Fuß- und Radwallfahrt der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal zur Kirche St. Silvester in Böhringen am Sonntag, 10. Juli, „Miteinader auf dem Weg des Friedens“. Die Fußwallfahrt beginnt um 6.30 Ihr mit der Aussendung in Frittlingen bei der Lourdes-Grotte Bihrenberg, Parkmöglichkeit gibt es beim Friedhof.

Weitere Stationen sind circa 9.45 Uhr Zepfenhan, Kirche St. Nikolaus; circa 10.15 Uhr Neukirch, Kirche St. Peter u. Paul; circa 11.30 Uhr Vaihingerhof, Dreifaltigkeitskapelle; Mittagspause im Gasthaus Linde; circa 13.50 Uhr Gösslingen; circa 14.50 Uhr Kapelle Maria Hochheim; circa 15.45 Uhr Kaffee und Kuchen, Böhringen, Gemeindehaus St. Silvester; 17 Uhr Heilige Messe in der Kirche St. Silvester.

Anmeldung zur Wallfahrt bis Mittwoch, 6. Juli, bei den Pfarrämtern der Seelsorgeeinheit per Telefonanruf anmelden. Oder per WhatsApp unter 0170 325 6694 anmelden.