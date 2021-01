Kirchenchor St. Marien sagt Dankeschön

Durch die Corona-Pandemie konnte der katholische Kirchenchor St. Marien Aldingen seine Cäcilien-Feier nicht so abhalten, wie er es gewohnt war. Dennoch fand der Chor eine Gelegenheit, verdienten Mitstreitern Dankeschön zu sagen.

Es war eine schön gewordene Tradition, zu Beginn der Feier ins Seniorenzentrum Aldingen zu gehen, um dort Lieder und Gedichte vorzutragen – in den vergangenen beiden Jahre sogar in Verbindung mit Kaffee und Kuchen, was bei den Bewohnern sehr gut ankam. Doch das ging dieses Jahr aus den bekannten Gründen nicht. Also blieb dem Chor nur der Abendgottesdienst zu Ehren der heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Kirchenchöre.

Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva mit der Schola und dem Organisten sorgten für den feierlichen Rahmen. Die Vorsitzende Gisela Ilg nahm dies zum Anlass, drei langjährige Chormitglieder zu verabschieden, die aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden sind. Dies waren: Renate und Werner Klumpp sowie Toni Schmid. In ihrer Laudatio würdigte Gisela Ilg alle drei als treue, zuverlässige, gesellige und einfach menschlich liebenswürdige Personen. Mit schönen Präsenten und großem Applaus wurden sie gebührend verabschiedet.

Ein Dank ging auch an den Organisten Andreas Kürzinger, der unermüdlich, auch in dieser schweren Zeit, seinen Dienst an der Orgel für die Feier der Gottesdienste mit gestaltet. Mit einem Präsent sagte Gisela Ilg ihm ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Zum guten Schluss gab es noch ein besonderes Dankeschön an die Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva. Ohne sie gäbe es diesen Chor nicht. Trotz ihren beruflichen Verpflichtungen, finde sie die Zeit, sich bei der Gestaltung der Gottesdienste „so großartig einzubringen“. Auch sie wurde mit einem Präsent bedacht, überreicht von Gisela Ilg, mit den Worten: „Du bist mit Herzblut bei der Sache und verdienst unsere besondere Wertschätzung.“

Und noch ein herzliches Vergelt’s Gott den Sängerinnen und Sängern der Schola, die eine große Stütze von Nataliia Sentyshcheva sind. Zum Schluss gab es einen großen Applaus für alle. Diese „andere“ Cäcilienfeier wurde unter Einhaltung der Coronaverordnung abgehalten.