Kirchenchor St. Marien Aldingen hatte ein Probenwochenende auf dem Dreifaltigkeitsberg

Nach langer Pause durch Corona war es dem katholischen Kirchenchor St. Marien Aldingen wichtig, wieder etwas für die Stimme zu tun. Daher kamen die Sängerinnen und Sänger jüngst zu einem Probetag auf dem Dreifaltigkeitsberg zusammen.

Pater Alfons begrüßte die Gäste im Pilgersaal und gab einen kleinen Einblick in die Geschichte des Dreifaltigkeitsbergs. Vorsitzende Gisela Ilg begrüßte alle Anwesenden und stellte ihnen die Stimmbildnerin Olivia Peschke vor. Mit Atemübungen, leichter Gymnastik, Mienenspiel und vielem mehr, konnten die Sängerinnen und Sänger viel Nützliches für sich mitnehmen und die Stimmen haben an Volumen gewonnen, so die Pressemitteilung des Chors.

Mittagessen im Speisesaal, Kaffee und Kuchen und eine längere Pause im Innenhof gaben wieder Kraft zum Weiterproben. Den Abschluss machten die Sängerinnen und Sänger in der Dreifaltigkeitskirche mit schönen Liedern. Die gesamte Probe fand unter Einhaltung der Coronaverordnung statt.