Kirchenchor St. Marien Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Zeit der Corona-Pandemie konnten wir wieder öffentlich singen. Bei gutem Wetter hat der katholische Kirchenchor St. Marien die Maiandacht an der Mariengrotte mit schönen Liedern mitgestaltet. Pater Sabu hielt die Andacht an der doch einige Leute teilnahmen. Wir waren alle mit dem Herzen dabei und die Vögel zwitscherten kräftig mit. Im Freien zu singen macht einfach doppelt Spaß. Ein Dankeschön besonders an Chorleiterin Natascha Sentyshcheva, die mit viel Liebe und Geduld diesen Chor leitet. Im Anschluss an die Maiandacht sangen wir noch einige Lieder zum Geburtstag von Pater Sabu, der sich sehr darüber gefreut hat. Da wir wieder regelmäßig Chorproben haben, würden wir uns über neue Sänger und Sängerinnen sehr freuen, denn singen macht Freude und singen macht Spaß. Nur Mut: wir proben jeden Mittwoch um 20 Uhr im Katholischen Gemeindehaus.