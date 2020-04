Kirchenchor legt Projekt auf Eis

Wegen der Corona-Situation ist das für 5. Juli geplante Projekt des katholischen Kirchenchors Dürbheim „erst einmal auf Eis gelegt“, so eine Pressemitteilung. Am 7. Mai hätten die vorbereiteten Singstunden dafür beginnen sollen, was nun aber wegen des staatlich verordneten Versammlungsverbots ausgeschlossen ist. Eine Ersatzplanung gebe es wegen der unklaren Lage noch nicht. Die Wiederaufnahme der Probentätigkeit nach Aufhebung der Kontaktsperre werde zeitnah veröffentlicht, „damit interessierte neue Sänger unabhängig vom Projekttag zu uns stoßen können“.