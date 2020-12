Kirchenchor ehrt Florian Kühner-Feldes und Angelika Feldes

Seit 30 Jahren singt Florian Kühner-Feldes zu Ehren Gottes im Kirchenchor Dürbheim, seit fünf Jahren leitet er den Chor als Vorsitzender, unterstützt von seiner Frau Angelika, die seit zehn Jahren im Chor singt.

Normalerweise wäre dieses „Leitungsteam“ im Rahmen der Pfarrgemeindefeier der Kirchengemeinde Dürbheim am zweiten Advent geehrt worden. Diese musste wie so viele Veranstaltungen aber coronabedingt ausfallen.

So wurde die Ehrung im Gottesdienst zum dritten Advent vorgenommen. Die stellvertretende Vorsitzende Margrit Mauderer fasste in einem treffenden Gedicht zusammen, was Florian Kühner-Feldes zusammen mit seiner Frau Angelika alles für den Kirchenchor leistet, von der Organisation der Schola-Dienste in den Gottesdiensten über die Planung von Singstunden und die Mitgestaltung der Gottesdienste in Vor-Corona-Zeiten bis hin zum Komponieren von Liedsätzen und Messen. Bei geselligen Anlässen wurde er von seiner Frau Angelika bestens unterstützt.

Als Dank des Kirchenchors an die Jubilare überreichte Margrit Mauderer eine Box mit Leckereien und eine Christrose. Der Präses des Chores, Pfarrer Robert Aubele, konnte den Geehrten zum Dank Urkunden des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart überreichen.