Kirchenchor Aixheim lädt zum Kirchenmusiktag ein

Der Kirchenmusiktag des Dekanatsbezirk Spaichingen findet in Aixheim statt. Er findet statt am Samstag, 12. November, ab 19 Uhr in der St.Georg Kirche Aixheim.Folgender Programmablauf ist geplant: 18 Uhr Gesamtprobe der teilnehmenden Chöre in der Kirche und um 19 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst mit der aktiven Beteiligung der Chöre und einer Bläsergruppe.

Nach dem Gottesdienst gegen 20 Uhr beginnt das Freundschaftssingen mit weltlichen Liedbeiträgen der einzelnen Kirchenchöre in der Festhalle Aixheim. Mit dabei sind die Kirchenchöre Aldingen, Böttingen, Denkingen, Dürbheim, Frittlingen, Königsheim, Mahlstette und,Spaichingen sowie Aixheim. Außerdem beteiligt sich die Bläsergruppe des Musikvereines Aixheim. Das Konzert in der Festhalle ist öffentlich.