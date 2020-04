Kirche per Video-Impuls in Aldingen

„Impulse zur Passionswoche“ gibt die evangelische Kirchengemeinde Aldingen von Montag, 6. April, bis Gründonnerstag, 9. April, sowie Ostermontag, 13. April. In der Passionswoche und am Ostermontag stehe jeden Tag ein neuer Video-Impuls zur Verfügung, so eine Pressemitteilung.

In 10 bis 15 Minuten beleuchten Pfarrer Helmers und Pfarrer Dewitz einen Gedanken zur Passionswoche. „Umrahmt von guter Musik und zusammen mit einem Gebet laden wir damit ein, an jedem Tag eine kleine Passionsandacht zu gestalten. Vielleicht hilft es, sich einen ruhigen Platz zu suchen. Zünden Sie eine Kerze an und schauen Sie das Video unter: www.aldingen-evangelisch.blog/video.“

Zudem trifft sich der Jugendkreis der Kirchengemeinde Aldingen digital am Freitag, 3. April, ab 19 Uhr. Anmeldung und Infos bei ulrichwoerz@web.de. Es handelt sich laut Mitteilung um den Jugendkreis der evangelischen Kirchengemeinde Aldingen, der sich außerhalb der Corona-Krise jeden Freitag im Gemeindehaus getroffen hat. „Es waren immer zwischen 40 und manchmal sogar 60 Jugendliche und junge Leute zwischen 14 und 25 Jahren da, die sich erst alle zusammen und dann in altersgerechten Gruppen zusammensetzten, in denen über Glaubens- und Lebensfragen geredet wird. Manchmal gab es auch Vorträge, aber immer auch geistliche Impulse. Wichtig ist die Gemeinschaft, es gab immer etwas zu essen, was oft von einem ehrenamtlichen Helfer extra gekocht wurde.“ Durch die Kontaktsperre sei die Idee entstanden, sich digital weiter zu treffen.