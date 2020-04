Kirche erstrahlt bei der Osternachtfeier

Auch in außergewöhnlicher Zeit wird Ostern nicht verschoben: „Wir feiern Ostern dieses Jahr vielleicht noch viel intensiver, gerade weil wir auf so vieles verzichten müssen“, sagte Pater Sabu bei der Osternachtfeier in der St. Michaelskirche. Er lud die Gläubigen der Seelsorgeeinheit Klippeneck-Primtal ein, mitzufeiern und in den Familien das Osterlicht zu entzünden. Für die Segensrituale während der Feiern bat er Weihwasser bereitzustellen.

Die Feier der Osternacht, ein liturgischer Höhepunkt im kirchlichen Jahresfestkreis, feierte Pater Sabu dieses Jahr in ganz besonderer Weise: Da die Gläubigen der vier Gemeinden der Seelsorgeeinheit Aixheim, Aldingen, Denkingen und Frittlingen nicht gemeinsam in der Kirche die Auferstehung Christi feiern konnten, legte er symbolisch alle geschriebenen Familiennamen aus den vier Orten auf den Bänken aus. So entstanden über 2300 Familiennamen. Zusammen mit den im Geiste anwesenden Menschen feierte Pater Sabu die Osternacht, die im Kirchenjahr als „Nacht der Nächte“ gilt, als Nacht des Wachens und Betens zum Gedenken an die Auferstehung Jesus Christi von den Toten. „Wir werden die Krise der Pandemie besiegen, gemeinsam mit Gottes- und Menschenhilfe“, war sich Pater Sabu sicher.

Mit der Weihe der Osterkerzen für die vier Gemeinden und deren Entzündung am Osterfeuer begann auch dieses Jahr die Lichtfeier mit dem Exsultet. Die St. Michaelskirche erstrahlte mit über 500 Kerzen. Zwischen den geschriebenen Familiennamen auf den Bänken brannten stellvertretend Kerzenlichter. So feierte Pater Sabu in der Ortskirche Denkingen in geistiger und seelischer Verbundenheit mit allen Gläubigen der vier Ortsgemeinden die Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn die Botschaft: „Christus ist auferstanden. Er lebt in unseren Kirchen, in unseren Häusern, in unseren Familien und in unseren Herzen.“

Das während der Feier geweihte Osterwasser kann von den Gläubigen in der Kirche geholt werden. Im Laufe der Osterwoche kann auch das Licht der Osterkerze ins eigene Haus geholt werden. Dazu wird die Osterkerze die ganze Woche tagsüber angezündet sein. Um das Anzünden der eigenen Kerzen zu erleichtern, wird neben der Osterkerze eine kleinere brennende Kerze, die bereits am Osterlicht angezündet wurde, stehen.