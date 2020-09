Kindersitze verbrennen in Frittlingen

In einer Lagerhalle eines voller Kindersitze, Kunststoffteile, Pappkartons und Holz hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Gegen halb zwei ging bei Feuerwehr und Rettungsdienst der Alarm ein. In der Lagerhalle eines Betriebes an der Frittlinger Hauptstraße nahe des Ortsausgangs Richtung B14/Aldingen war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren aus Frittlingen, Denkingen und Spaichingen rückten mit etwa 60 Leuten und zehn Fahrzeugen an. Das Deutsche Rote Kreuz war mit 15 Leuten vor Ort.

Die Feuerwehrleute löschten zunächst das Feuer, sorgten für Entlüftung und entfernten dann die verbrannten Gegenstände aus dem Gebäude. Verletzte gab es keine. „Dadurch, dass wir so schnell und geballt vor Ort waren, konnten wir das Feuer auf die Lagerhalle begrenzen, der angrenzende Gebäudeteil mit der Schlosserei blieb verschont“, erklärte Kreisbrandmeister Andreas Narr. Einsatzleiter Kai Landowski sagte: „Zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden wissen wir noch nichts.“