Kindergarten bekommt Photovoltaikanlage

Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat der Dürbheimer Gemeinderat in der Festhalle getagt. Die Tische waren eineinhalb Meter voneinander getrennt. Wichtigste Entscheidung: Der Kindergarten bekommt eine Photovoltaikanlage.

Aktuell gibt es in Dürbheim noch keine Photovoltaikanlage auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden. Bereits bei der Vorstellung des ersten Energieberichts und einer Studie der Badenova von 2016 war angeregt worden, eine Anlage auf dem ersten Kindergartenanbau zu installieren. Wolfgang Marksteiner erläuterte das Vorhaben. Er ist Leiter der Netze Strom und Gas der Badenova. Seit acht Jahren bestehen die Geschäftsbeziehungen zur Gemeinde Dürbheim.

Für den Kindergarten käme nun eine 9,9 KwP-Anlage in Frage, so Marksteiner. Bis zehn Kilowatt muss auf den Eigenverbrauch keine EEG-Umlage bezahlt werden. Allerdings müsse rasch entschieden werden, da die Einspeisevergütung jeden Monat sinke. Diese Vergütung werde ab der Inbetriebnahme 20 Jahre bezahlt.

Eigentlich sah Bürgermeister Andreas Häse eine Kenntnisnahme des Vorhabens durch den Gemeinderat vor. Es stünden ja noch große Fragezeichen im Raum in Richtung Bezuschussung. Durch die Corona-Krise sei nicht abzusehen, wie es auf diesem Gebiet weiter gehe. Tenor im Gemeinderat war jedoch: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Der Rat beschloss den Auftrag für eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 9,9 kWP an das Energieversorgungsunternehmen Badenova in Höhe von 13 000 Euro zu vergeben. Für die weiteren öffentlichen Gebäude wie Schule, Feuerwehrgerätehaus und Festhalle soll das Unternehmen Angebote erarbeiten.

Der Aufsitzrasenmäher des Bauhofs von 2006 ist in die Jahre gekommen. Das Gerät zu reparieren, würde unverhältnismäßige Kosten verursachen: Allein die Materialkosten würden mit bis zu 1500 Euro zu Buche schlagen. Der Restwert des Gerätes beträgt gerade noch 250 Euro. Im Haushaltsplan 2020 sind 8000 Euro eingestellt. Es lagen zwei Angebote vor: von der Firma Staiger zum Angebotspreis von 13 400 Euro und der Firma Haller Garten- und Forsttechnik aus Aldingen für 9100 Euro. Bauhofleiter Thomas Zepf hat beide Geräte getestet und den Kauf des Produkts der Firma Haller empfohlen. Der Gemeinderat stimmte der Beschaffung einstimmig zu.