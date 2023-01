Kinderfrühstück in Aldingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 17. Dezember, fand zum vierten Mal in diesem Jahr ein Kinderfrühstück im katholischen Gemeindehaus statt. Nachdem die Kinder sich mit einem leckeren Frühstück gestärkt hatten, setzten sie sich mit dem Symbol Licht auseinander. Nachdem überlegt wurde, wie am selbst Licht für andere Menschen sein kann, konnten die Schüler all ihr Wissen über die Weihnachtsgeschichte einbringen. Danach wurden eifrig weihnachtliche Tannenbäume aus Wolle gebastelt. Diese nahmen die Kinder stolz mit nach Hause. Das nächste Kinderfrühstück findet am 18. März 2023 statt.