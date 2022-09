Kinderferienprogramm in Dürbheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen eines erfreulich großen Kinderferienprogrammes 2022 darf natürlich der Schützenverein Dürbheim nicht fehlen. Am Samstag, 4. August, trafen sich bei sonnigem Wetter Kinder im Alter von 9 bis 14 Jahren am Schützenhaus in Dürbheim zu einem spannenden Nachmittag.

Unter fachkundiger Anleitung von Jochen Schöttle durften die Kinder ihr Können mit dem Luftgewehr und dem Pfeil und Bogen probieren. Bei einem kleinen Wettbewerb wurde ermittelt, wer an diesem Tag am besten ins Schwarze traf. Hier stand aber nicht der Wettkampf, sondern der Spaß im Mittelpunkt.

Alle Kinder hatten sichtlich Spaß und vielleicht hat ja jemand einmal Lust, am Jugendtraining teilzunehmen und sich diese Sportart einmal näher anzuschauen. Vielen Dank an den Organisator Jochen Schöttle und den Helfern, dass dieser Nachmittag stattfinden konnte.