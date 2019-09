Kinder verwirklichen im Zirkus ihren Traum vom Artisten

Erstmals ist der „Sommer-Ferienzirkus Bingo“ zu Gast im Kinderferienprogramm. Die Jugendreferate Aldingen-Denkingen und Frittlingen haben eine besondere Woche für alle zirkusbegeisterten Kinder zwischen sechs und 14 Jahren organisiert, die keine Langeweile aufkommen ließ. Am Freitag, 6. September, um 14 Uhr ist nun die Vorstellung.

Schon von weitem ist das etwa 220 Personen fassende Zirkuszelt in der Nähe des Sportplatzes auf Bulz 6 zu sehen. 29 Teilnehmer aus Denkingen, Aldingen, Aixheim, Frittlingen und Spaichingen konnten dort unter fachlicher Anleitung von ausgebildeten, ehemaligen tschechischen Staatsartisten vom Projektzirkus Horb die verschiedenen Disziplinen ausprobieren. Sie konnten mit Bällen und Ringen jonglieren, die Fakirkunst lernen, auf einem Balancierbrett stehen, mit einem Hula-Hoop-Reifen tanzen, Boden-Akrobatik machen, mit einem Vertikalseil üben, Diabolo lernen, am Trapez Kunststücke präsentieren, Teller drehen und die Künste der Clownerie erlernen.

Im Laufe der Woche konnte sich jedes Kind in einem Bereich spezialisieren.

Jeden Tag trafen sich die Kinder bereits um 9 Uhr beim Zelt und tauchten ein in einen faszinieren Erlebnistag – in die Welt des Zirkus. Für die meisten Kinder wurde so der Traum Wirklichkeit, einmal selbst als Artist in einem echten Zirkus mit allem was dazu gehört auftreten zu können.

Mit entsprechenden Pausen wurde eine Woche lang geübt und die Tipps des jeweiligen Trainers angenommen. Ganz Ehrgeizige, meist auch sportlich Begabte, haben sich gleich für mehrere Disziplinen entschieden. Wie zum Beispiel die zehnjährige Larissa Vollmer. Den Spagat am Trapez beherrscht sie bereits einwandfrei. Nun übt sie mit dem Hula-Hoop-Reifen und der Akrobatik beim Bodenturnen. „Alles macht unheimlich viel Spaß“, sagt sie noch ganz atemlos vom Üben.

Mit Schwung auf das Trapez

Die sechsjährige Julia Hafner erreicht zwar mit den Händen noch nicht ganz das Trapez, doch mit Schwung fliegt sie auf das Trapez und gelenkig zeigt sie einige Übungen, so dass Trainer Karell Drorak hellauf begeistert ist. So nebenbei lernt sie noch einige Tricks in der Zauberkiste.

Gerade zeigt die neunjährige Lola Bratl ein „Vogelnest‘“ am Trapez. „Wenn man es kann, ist es gar nicht so schwierig“, meint sie. Doch das Üben mache ihr sehr viel Spaß. Indessen sei das „Rolla-Bola“, hauptsächlich auf zweistöckiger Pyramide, etwas schwierig, bestätigt Roman Fiala vom Zirkus Varieté Bingo.

Bereits seit 36 Jahren wohnt er in Horb. Bei dem Sommer-Ferienzirkus habe sich hier in Denkingen eine sehr engagierte und lernfähige Gruppe zusammengefunden, und es sei schön mit ihnen zu arbeiten, lobt der Chef. Dass hierbei der einzige Junge, Luis Liebermann, mit seinen sechs Jahren unter den Mädchen sich pudelwohl fühlt, konnte man feststellen. Denn er ist der einzige Fakirmann und beschäftigt sich mit Feuer, bringt als Clown die Zirkusbesucher zum Lachen und hat sich als Zauberer bereits einen Namen gemacht.

Doch weiter wird nichts verraten. Denn die kleinen Artisten üben noch fleißig für ihren großen Auftritt am Freitag, wo sie zeigen, was sie gelernt haben. Zu der Vorstellung sind alle kleinen und großen Zirkusfreunde eingeladen. Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Zirkus über eine kleine Spende.