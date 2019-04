Kinder und Mütter binden Palmen

Wie seit vielen Jahren hat der Geschichts- und Heimatverein Frittlingen mit den Erstkommunionkindern und ihren Müttern am Donnerstag Palmen für Palmsonntag gebunden, damit dieser alte Brauch erhalten bleibt.

Der Verein besorgte das benötigte Material und so können die Mütter, assistiert von den Kindern, gemeinsam im Foyer der Pfarrscheuer ihre individuelle Palme mit Buchs, bunten Eiern, Perlen und bunten Bändern schmücken. Im Kinderhaus wurden mit den Kindern kleine Palmen gebunden und auch die Seniorinnen banden zusammen mit Claudia Schellhorn kleine Palmen, die in der Kirche erworben werden können.

Vor dem Gottesdienst am Samstag um 18 Uhr werden die Palmen am Feldkreuz, das am Fuß des Kirchbergs steht, geweiht und die Palmträger ziehen dann gemeinsam den Kirchberg hoch.