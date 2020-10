Kinder setzen Zeichen für den Schulsport

Kürzlich ist bundesweit ein Schulsporttag organisiert worden. Zahlreiche Schulen beteiligten sich an der von der deutschen Sportstiftung initiierten Bewegungsaktion „Jugend trainiert – gemeinsam bewegen.“ Auch die Leintalschule Frittlingen war laut einer Pressemitteilung dabei.

Mehr als 235 000 Schülerinnen und Schüler aus 1273 Schulen setzten bundesweit ein Zeichen für den Schulsport. „Um den Schulsport war es im vergangenen Schuljahr schlecht bestellt, auch Freizeit- und Vereinssport war nur sehr eingeschränkt möglich“, sagt Thomas Härtel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung. „Das Corona-Virus wird uns noch lange begleiten. Sport und Bewegung müssen aber nicht aus dem Schulalltag gestrichen werden. Unser Aktionstag soll zeigen, was unter Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln alles möglich ist“, so Härtel weiter.

Auch an der Leintalschule Frittlingen stand deshalb am Projekttag viel Sport auf dem Stundenplan. Die Kinder der Klassen 2 bis 4 waren aufgerufen, Hefte und Bücher gegen Sportschuhe und Startnummer zu tauschen. Im Angebot waren verschiedenste Fang- und Bewegungsspiele, das Klettern am Actioncenter und Leichtathletik-Disziplinen auf dem Sportgelände.

Dort nutzten die jungen Sportler die Tartanbahn und die Sprunggrube, um sich im Wettkampf gegeneinander zu messen. So schallten Startkommandos und Anfeuerungsrufe übers Leintal, und alle hatten großen Spaß an der Bewegung im Sonnenschein.

Begeistert zeigten sich auch die Sportlehrer Carolin Job und Hardy Dinger von der Spiel- und Bewegungsfreude, der Fairness und Zusammenarbeit innerhalb der Klassengruppen. Die Klassen wurden „coronakonform“ nicht zusammengelegt, sondern nutzen nacheinander die verschiedenen Bewegungsstationen, so die Mitteilung. „Schulsport – aber sicher“, lautete die Botschaft.

Auch für Schulleiterin Sylvia Jäger war die Teilnahme an der Aktion eine Herzensangelegenheit. „Durch die Teilnahme wollten wir auch ein Zeichen für den Grundschulsport setzen. Sport gehört, auch und gerade in Corona-Zeiten, auf den Stundenplan. Er ist wichtig für die ganzheitliche Einwicklung der Kinder und motiviert für den weiteren Schultag. Umso mehr freue ich mich, in diesem Schuljahr sämtliche Sportstunden regulär mit Lehrkräften abdecken zu können.“

„Und vielleicht gewinnen wir sogar noch einen Preis, denn wir haben etliche schöne Fotos beim Fotowettbewerb DB Schulsport-Schnappschuss eingereicht“, so Hardy Dinger.