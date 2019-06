Kinder säen für blühende Flächen

Auf Initiative des Naturparks Obere Donau werden in diesen Tagen in insgesamt zwölf Gemeinden Flächen zu blühenden Insektenweiden umgewandelt. Auch Frittlingen beteiligt sich als N!-Region-Gemeinde an dieser Aktion. Dabei durften Kinder des Leintal-Kinderhauses mit der ersten Fläche im Ort beginnen, teilt die Gemeinde mit.

„Wilma“, die Wildbienen-Puppe aus Filz, geführt von Naturpark-Mitarbeiterin Nele Feldmann, zeigte den Kindern, wie richtiges Einsäen geht und was Insekten für die Natur und die Menschen leisten. Das Saatgut, das auf die Region abgestimmt wurde und mehrjährig blüht, wird nun mehrere innerörtliche Flächen in Frittlingen zum Blühen bringen. Vorbereitet wurden diese Flächen vom örtlichen Bauhof, der zuvor mit den anderen Teilnehmern in einem Seminar in die richtige Anlage und Pflege eingewiesen wurde. Dabei soll insbesondere darauf geachtet werden, dass für Wildbienen, die im Gegensatz zu Honigbienen keine weiten Strecken zurücklegen und oft nur auf eine einzelne Blütenart spezialisiert sind, gute Voraussetzungen für Nahrung und Brut geschaffen werden.

Die Naturpark-Aktion ist in eine Initiative des Landes Baden-Württemberg eingebettet, an der sich alle sieben Naturparke im Land beteiligen. Ziel ist es, den Artenreichtum in Schutzgebieten, aber vor allem in der vom Menschen genutzten Kulturlandschaft, zu stärken.