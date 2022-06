Kinder machten „Büchereiführerschein“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 20. Mai besuchten die Zweitklässler der Grundschule Denkingen die örtliche Mediathek, um den Büchereiführerschein zu machen. Zuerst erzählten die Mediatheksmitarbeiterinnen Frau Koesling und Frau Hettinger den Kindern eine Bilderbuchgeschichte mit Hilfe eines Kamishibai-Theaters. In der Geschichte ging es um einen Büchereibesuch von zwei Kindern. So erfuhren die Grundschüler, auf kindgerechte Art und Weise, sehr viele Details zu Ablauf, Aufbau, Organisation und Betrieb einer Bücherei.

Im Anschluss durften die Kinder mit den beiden Mitarbeiterinnen durch die Mediathek laufen. Ihnen wurde gezeigt, wo welche Bücher zu finden sind und vor allem wo die Bücher für ihre Altersstufe stehen. Nun durfte gesucht, gestöbert und geschmökert werden.

Zum Schluss konnten sich alle Kinder ein Buch ausleihen, welches sie nun über die Pfingstferien zuhause lesen sollen. Hochmotiviert trugen sie ihre Bücher zurück zur Schule und hätten am liebsten gleich mit dem Lesen begonnen.

Wir bedanken uns herzlich bei Frau Koesling und Frau Hettinger für dieses schöne Angebot und die Zeit, die sie sich für die Denkinger Zweitklässler genommen haben.