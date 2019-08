Kinder machen Ralley durchs Dorf

Von Schwäbische Zeitung

Einen Schwerverletzten und Sachschaden in Höhe von fast 90 000 Euro sind die Bilanz ein Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der A96 in Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg ereignet hat. Das teilt die Polizei mit.

Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzuges mit österreichischer Zulassung hatte die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Lindau befahren und war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.