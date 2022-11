Kinder machen Apfelsaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zur Erntezeit drehte sich im Kindergarten St Marien alles rund um den Apfel. Wie gut, dass es in unserem Kinder-Garten einen Apfelbaum gibt, an welchem wir das Wachsen der Früchte beobachten und schließlich köstliche Äpfel ernten konnten. Wir backten damit Apfelkuchen, machten daraus leckeres Apfelmus und Apfelküchle. Aber auch direkt vom Baum schmeckten unsere Äpfel hervorragend und waren immer ein gesunder Snack zwischendurch.

Am 28. Oktober machten sich unsere Vorschüler auf nach Trossingen zur Apfelsaftherstellung. Auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Trossingen warteten Herr und Frau Haller schon. Dann ging es los und die Herstellung begann. Die Kinder konnten sehen, lernen und mithelfen, wie aus unseren Kindi-Äpfeln Apfelsaft wurde. Die Äpfel mussten gesäubert, geschreddert, gepresst und zum Schluss noch abgekocht werden.

Es war ein schöner lehrreicher Ausflug für die Kinder, und unser Saft schmeckte natürlich sehr lecker. Schließlich konnten wir aus unseren Äpfeln 30 Liter Saft gewinnen, die uns das Ehepaar Haller abgefüllt in Tetra Packs in den Kindergarten gebracht haben. Vielen Dank an Familie Haller für die Zeit, die Arbeit und fürs Erklären.