Kinder liefern sich spannende Rennen

Ein Mädchen und sechs Jungs haben sich in ihren tollkühnen „Seifenkisten“ am Sonntagnachmittag auf der Rennbahn in Aixheim am Brühlweg/Unterer Brühl ein spannendes Rennen geliefert. Der Musikverein Aixheim hatte im Rahmen des Kinderferienprogramms dazu eingeladen.

Es war das 26. Seifenkistenrennen in Aixheim. Seit 1993 ist es fester Bestandteil des Ferienangebots des Musikverein Aixheim. In diesem Jahr waren alle Piloten aus Aixheim. „Es waren auch schon auswärtige Kinder und Jugendliche am Start mit ihren selbstgebauten Kisten“, sagte Vorsitzender Klaus Frey. Die Jahrgänge 2004 bis 2007 waren die älteren Piloten, die Jahrgänge 2007 bis 2010 die jüngeren „Rennfahrer“.

Zirka 200 Meter betrug die Rennstrecke. Um das Tempo aus der abschüssigen Rennstrecke herauszunehmen, wurden 120 Pylonen aufgestellt, die es im Slalom zu umfahren galt. Das Gefälle betrug um die zwölf Prozent. Es wurde in zwei Durchgängen gestartet.

Ein Fahrer hatte zu viel Tempo drauf und überschlug sich. Doch war dies der einzige kleine Unfall. Dem Fahrer ist nichts passiert, nur eine Stange des Gefährts war verbogen. Alle Fahrer mussten einen Schutzhelm tragen. Im Ziel waren einige Strohballen aufgebaut, so dass, wenn die Bremsung nicht ausreichte, der Fahrer und sein Gefährt ausgebremst wurden. Mit modernster Messtechnik wurde die Zieleinfahrt gemessen. Ein Shuttle-Service in Form eines 125er-Rollers zog die „Wägele“ an einem Seil angehängt den Berg hoch.

Das Ergebnis: 1. Platz Tagesschnellster und Sieger des Wanderpokals war Leon Bezner, Jahrgang 2008, mit 24:14 Sekunden. Platz 1 in der Gruppe ältere Fahrer belegte Niklas Gruhler mit 27:09 Sekunden. Mit 27:31 Sekunden belegte das einzige Mädchen, Lena Gruler, den zweiten Platz der Jahrgangsstufe 2007. Janik Heyer, Jahrgang 2008, belegte ebenfalls Platz zwei mit 27:52 Sekunden. Platz drei belegte Malte Eberle mit 27:39 Sekunden. Er ist Jahrgang 2007. Ebenfalls Platz drei errang Tom Bezner, Jahrgang 2010, mit 30:70 Sekunden. Vom Jahrgang 2007 schaffte Leo Hinz den 4. Platz.