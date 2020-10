Kinder in Dürbheim feiern Erstkommunion

Am Sonntag, 18. Oktober, haben die letzten drei Jungs ihre heilige Erstkommunion in der Kirche St. Peter und Paul in Dürbheim durch Pfarrer Robert Aubele erfahren. Begleitet wurden die Kinder in ihrer Vorbereitung von Gemeindereferentin Michaela Maier. Das foto zeigt Pfarrer Robert Aubele, Gabriel Bianco, Jano Moser, Lorenz Kapp, Gemeindereferentin Michaela Maier.